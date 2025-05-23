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Военкор назвал цели российского удара по аэродрому в Кременчуге

Поддубный: целью удара в Кременчуге было предприятие Helitraining-Ukraine
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Станислав Красильников/РИА Новости

Целью российского удара по аэродрому в украинском городе Кременчуге были производственные мощности предприятия Helitraining-Ukraine и стоянка вертолетной техники. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

По его словам, район Кременчугского аэродрома был атакован барражирующими боеприпасами в ночь на 23 мая.

«По имеющимся данным, целью удара стала стоянка вертолетной техники и производственные мощности предприятия «Helitraining-Ukraine», — написал он, добавив, что компания входит в цепочку украинского военно-промышленного комплекса Украины.

На сайте Helitraining Ukraine Co., Ltd. говорится, что она специализируется на проектировании, разработке и производстве современных летных тренажеров, а также обучающих систем для подготовки экипажей вертолетов.

20 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по цеху сборки беспилотников и транспорту украинских военных в Харьковской области.

Ранее военный эксперт заявил, что войска РФ летом начнут крупное наступление.

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