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Президент Литвы обратился на немецком к прибывшим из Германии солдатам

«Delfi Литва»: в литовской армии отметили появление первой немецкой бригады
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IMAGO/Hessische Staatskanzlei/dt/Global Look Press

В Литве состоялась церемония ввода в строй Вооруженных сил республики 45-й немецкой бригады. Об этом пишет издание «Delfi Литва».

Церемония состоялась во время визита в Вильнюс нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился на немецком языке к солдатам и пообещал, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались.

«Дорогие немецкие солдаты, обращаюсь к вам с открытым сердцем и величайшей благодарностью. Спасибо, что вы решили служить в Литве. Здесь у вас будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни», — сказал Науседа.

До этого сообщалось, что Германия нарастит численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России. Как сообщало американское агентство Bloomberg, ФРГ намерена завершить формирование бригады к концу 2027 года, и ее численность состава будет достигать порядка пяти тысяч человек в Литве. Это будет первая постоянно развернутая за рубежом танковая бригада Германии со времен Второй мировой войны.

Ранее министр обороны Литвы назвала НАТО «неблагополучной семьей».

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