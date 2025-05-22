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Российские войска поразили предприятие ВПК Украины

ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины и пункты временной дислокации наемников
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Вооруженные силы России поразили предприятие оборонной промышленности Украины и пункты временной дислокации наемников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские войска поразили цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в 138 районах.

Удары наносились боевыми самолетами, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

20 мая Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным МО, уничтожены до 70 военных.

На Украине признали удар ВС России по полигону в Сумской области.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за удара «Искандера».

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