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Средства ПВО сбили 317 украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО РФ сбили четыре ракеты HIMARS и 317 украинских БПЛА
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Olga Sokolova/Global Look Press

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 317 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в ведомстве.

Информации о возможных повреждениях в результате вражеских атак ведомство не предоставило.

22 мая была попытка атаковать Москву украинскими беспилотниками. Утром глава города Сергей Собянин сообщил, что за ночь и раннее утро на подлете к городу сбили 26 БПЛА. Специалисты убирают с территории города обломки вражеских дронов.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утром 22 мая также заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали регион. Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА.

Ранее появилось видео с ликвидацией беспилотника ВСУ в Подмосковье.

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