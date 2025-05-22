Мэр Москвы Собянин заявил об еще одном сбитом БПЛА

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву, был сбит. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны министерства обороны России.

До этого генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины ищут бреши в системе противовоздушной обороны Москвы и Санкт-Петербурга.

Накануне Собянин заявил, что военные отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на столицу, их количество увеличилось до 27.

21 мая Московский регион в течение всего дня подвергался налетам БПЛА. В результате специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний.

Только за период с 15:00 до 18:00 мск системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 30 украинских дронов над территорией страны, включая четыре беспилотника, которые ликвидировали на подлете к Москве.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.