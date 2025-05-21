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В сети опубликовали видео с кладбища в украинском Чернигове

Военкор Дамбиев опубликовал видео с кладбища ВСУ в Чернигове

Российский военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале опубликовал видео с кладбища украинских военных в Чернигове.

«Цена нашей жизни», — подписал видео автор.

На кадрах видно большое количество могил украинских военных с флагами.

13 апреля Telegram-канал «На самом деле в Харькове» опубликовал кадры огромного военного кладбища в Харькове. Авторы публикации отметили, что в начале специальной военной операции на Украине на кладбище было только три полосы с могилами. Всю площадь тяжело полностью заснять даже с высоты птичьего полета.

В начале ноября 2024 года ирландский журналист Чей Боуз утверждал, что рост числа кладбищ на Украине привел к загрязнению водоемов в 16 регионах страны. Речь о проникновении в грунтовые воды веществ, появившихся в результате разложения тел.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

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