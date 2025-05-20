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В США заявили, что эпоха беспилотника MQ-9 Reaper завершается

BI: эпоха разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper завершается
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Omar Sobhani/Reuters

Эпоха разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper завершается, пишет Business Insider (BI).

Авторы подчеркивают, что в борьбе с терроризмом беспилотник был грозным оружием, но сегодня он не так эффективен. В частности, с 2023 года над Йеменом было сбито минимум 15 MQ-9 Reaper общей стоимостью более $500 млн.

«Угроза для MQ-9, вероятно, была бы намного больше, если бы они противостояли более продвинутым вооруженным силам, которые располагают более мощной и точной системой противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что похожие дроны Bayraktar TB2, которые Киев применял в зоне СВО, исчезли из-за российских систем противовоздушной обороны. Также хуситы успешно сбивали Reaper с помощью устаревших советских комплексов С-75 и «Куб».

До этого издание Interesting Engineering сообщало, что компания General Atomics представила новую модификацию своего беспилотного летательного аппарата MQ-9B SkyGuardian, оснащенную бортовой лазерной установкой.

Ранее российские ученые разработали новую модель дрона-доставщика.

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