Боец ВС РФ с позывным «Старый» рассказал РИА Новости об англоязычных и польских наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском.

По словам военного, он лично не видел иностранных наемников, но слышал их.

«Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. <...> и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю», — отметил «Старый».

Он добавил, что иностранцев встречают на первой линии обороны на Красноармейском направлении. «Старый» предположил, что они не успели уйти с позиций до того, как пути отхода были отрезаны ВС РФ.

До этого Telegram-канал Mash Gor сообщал, что штурмовик Рамазан Закарьяев из Махачкалы с позывным «Казбек» почти месяц прятался от наемников из Франции под подбитым танком в зоне специальной военной операции.

Группа военного, состоящая из 30 штурмовиков, в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только «Казбеку». Военному приходилось добывать себе воду, собирая в бутылку дождь.

Ранее российские солдаты 28 дней провели в окружении ВСУ в ДНР.