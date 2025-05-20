Сотрудники УВД российской администрации Харьковской области задержали бывшего участника украинской теробороны по подозрению в шпионаже. Об этом пишет РИА Новости.

«Задержан 31-летний бывший участник территориальной обороны Украины. В ходе допроса задержанный признался, что оказывал содействие боевикам незаконных вооруженных формирований Украины», — сообщили в ведомстве.

Он признался, что корректировал огонь украинской армии по объектам инфраструктуры населенного пункта.

До этого в Ростове-на-Дону военный суд лишил свободы на 12 лет стрелка-штурмовика одного из украинских националистических батальонов, которого взяли в плен в окрестностях Константиновки в Донецкой народной республике.

В начале апреля четверо солдат ВСУ получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область. Военных признали виновными по статье о совершении теракта.

Ранее российский солдат победил в рукопашной схватке бойца ВСУ и взял его в плен.