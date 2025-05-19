Стало известно, что офицеры ВСУ присваивают выплаты погибших бойцов

Старшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) распределяют между собой денежные выплаты, предназначенные для добровольцев, после их гибели. Об этом рассказал в интервью РИА Новости представитель пророссийского подполья.

По его словам, украинское руководство заманивает новобранцев в ряды ВСУ, обещая им квартиру в беспроцентную ипотеку и миллион гривен (около двух миллионов рублей. — «Газета.Ru») на руки сразу, однако молодые люди гибнут до того, как получают хоть что-то из обещанного пакета. После чего предоставленные на программу средства присваиваются командованием и распределяются между группой старших офицеров.

В конце апреля лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» заявил, что 18-летних новобранцев по программе «Контракт 18–24» привлекают в армию ложью. По его словам, обман заключается в том, что обещанные большие выплаты в размере одного миллиона гривен в массовом порядке не приходят уже поступившим на службу украинцам.

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