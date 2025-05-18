ВСУ за сутки нанесли почти 40 артударов в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили РИА Новости представители экстренных служб.

По их данным, в дневное время было зафиксировано 22 удара, еще 16 обстрелов произошли ночью. В результате атак пострадали девять населенных пунктов.

Под артиллерийский огонь попали: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка и Днепряны.

Накануне сообщалось, что в поселке Владимировка в ДНР произошла детонация боеприпаса, из-за чего пострадали двое мужчин, одного из них не удалось спасти.

В тот же день украинские военные ранили двух гражданских, обстреляв прифронтовую Васильевку Запорожской области. Отмечается, что пострадавшим в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в ДНР два человека получили ранения во время обстрела ВСУ.