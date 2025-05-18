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ВСУ за сутки нанесли почти 40 артударов в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили РИА Новости представители экстренных служб.

По их данным, в дневное время было зафиксировано 22 удара, еще 16 обстрелов произошли ночью. В результате атак пострадали девять населенных пунктов.

Под артиллерийский огонь попали: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка и Днепряны.

Накануне сообщалось, что в поселке Владимировка в ДНР произошла детонация боеприпаса, из-за чего пострадали двое мужчин, одного из них не удалось спасти.

В тот же день украинские военные ранили двух гражданских, обстреляв прифронтовую Васильевку Запорожской области. Отмечается, что пострадавшим в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в ДНР два человека получили ранения во время обстрела ВСУ.

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