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ВВС Украины потеряли связь с истребителем F-16

ВВС Украины сообщили, что потеряли связь с истребителем F-16
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Efrem Lukatsky/AP

Военно-воздушные силы Украины потеряли связь с истребителем F-16. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Около 03:30 16 мая 2025 года была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Впоследствии его нашли и эвакуировали.

Выяснять обстоятельства инцидента будет специальная комиссия, которая уже приступила к работе.

В начале мая Минобороны России сообщало, что воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 украинской армии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о потере своего истребителя 28 апреля. Они уточнили, что инцидент произошел при отражении атаки российских дронов. По словам журналистов, пилоту удалось выжить, его состояние оценивалось как стабильное.

Ранее США обвинили в передаче Украине нерабочих F-16 со свалки.

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