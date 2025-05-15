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Путин призвал уделить внимание вопросу жилищных условий военных

Путин заявил, что программы жилищных условий для военных требуют отдельного внимания
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Программы совершенствования жилищных условий для военных и их семей требуют отдельного внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем банка ПСБ Петром Фрадковым. Об этом сообщает ТАСС.

Фрадков рассказал главе государства о ситуации с обеспечением жилья военных, а также о программе поддержки работников оборонно-промышленного комплекса, для которых финансируется строительство жилья. Глава ПСБ выразил уверенность, что улучшение жилищных условий в кратчайшие сроки позволит привлечь и удержать сотрудников, нежели повышение зарплат. Президент ответил, что согласен с этим доводом.

«По жилью для военных надо будет отдельно поговорить», — отметил президент, слушая доклад Фрадкова.

В конце апреля Путин поручил законодателям постоянно работать над расширением социальной защиты для участников специальной военной операции и членов их семей. Глава государства подчеркнул, что обеспечение потребностей СВО, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев.

Ранее Путин высказался о вере россиян в победу в спецоперации.

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