Российский генерал обвинил ВСУ в гибели многих пленных украинцев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что большинство пленных украинских бойцов погибли от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации с линии фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Военный отметил, что украинских пленных, возможно, было бы намного больше, если бы украинское командование не ставило целью ликвидировать именно тех бойцов, которые намеревались или сдались в российский плен.

Алаудинов добавил, что эвакуация с линии боевого соприкосновения украинских пленных стала гораздо более сложной задачей, чем непосредственное пленение, и отметил, что российские военнослужащие все равно идут на эвакуацию, несмотря на большие риски.

До этого Алаудинов сообщил, что большинство российских бойцов, принимавших участие в операции «Поток» по освобождению захваченной ВСУ Суджи в Курской области, вернулись к выполнению своих воинских обязанностей.

Ранее на юге ДНР в плен сдались 10 украинских военных.