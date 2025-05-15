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Глава ДНР спрогнозировал окружение украинских войск на ряде участков фронта

Глава ДНР Пушилин: ВСУ могут попасть в окружение на нескольких участках фронта
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Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют попасть в окружение сразу на нескольких участках фронта. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На нескольких участках, пока сейчас не буду называть точные локации, но противник может быть окружен», — сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что возможности для окружения украинских войск наблюдаются не на одном, а на ряде участков фронта. По словам Пушилина, сейчас подразделения Вооруженных сил РФ уверенно продвигаются на соответствующих направлениях.

14 мая военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что российские войска начали активные боевые действия в районе города Славянска в ДНР. В связи с этим журналист добавил, что ждет визита украинского лидера Владимира Зеленского в расположенный в относительной близости город Краматорск. Как он отметил, для главы соседнего государства такие поездки — «обязательное мероприятие перед сдачей» того или иного населенного пункта.

В тот же день министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР. Задачу выполнили бойцы группировки российских войск «Центр».

Ранее в ДНР рассказали, какое расстояние осталось преодолеть российским подразделениям до границы Днепропетровской области.

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