Опубликовано последнее видеообращение погибшего от HIMARS иерея

Псковская епархия опубликовала последнее обращение погибшего в зоне СВО от удара РСЗО HIMARS иерея Антония Савченко.

На видеозаписи иерей Савченко поздравил всех с Пасхой.

«Христос Воскресе! <…> Особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас, одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. А также всем ребятам, чтобы <…> делали достойно свое дело, с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу», — сказал священнослужитель.

О гибели отца Антония стало известно 12 мая.

Причиной смерти 32-летнего клирика стали ранения, полученные в результате удара РСЗО HIMARS, осуществленного украинской армией.

Савченко был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части.

Ранее патриарх Кирилл обратился к новому папе Римскому.