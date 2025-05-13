За последние сутки российские подразделения продвинулись вперед на ряде направлений в Харьковской области, значительно увеличив контролируемую территорию. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на оперативные данные.

По его словам, укрепление позиций произошло в районе нескольких населенных пунктов, включая Тополи, Каменку, Красное Первое, Двуречную, Дорошовку, Кондрашовку и Малую Шапковку. В результате зона контроля российской стороны расширилась на участке фронта протяженностью более 30 км.

Эксперт также отметил, что в этом секторе наблюдается устойчивая положительная динамика, что свидетельствует о продолжающемся улучшении тактического положения российских войск.

До этого капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин говорил, что после приостановки военной помощи Украине со стороны США республика может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы. Он подчеркнул, что «весна покажет», каким образом будут развиваться события после приостановки помощи Киеву.

Ранее военный эксперт рассказал о задаче взять под контроль всю территорию ДНР.