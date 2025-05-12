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В ДНР российские силы ударили по группе украинских военных

Лебедев: в подконтрольной ВСУ части ДНР ударом поражены украинские военные
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Violeta Santos Moura/Reuters

Удар был нанесен по группе военнослужащих Вооруженных сил Украины в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, где украинские войска пытаются наступать. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Особенно важен удар по группе в Покровском районе, пытавшейся зайти во фланг. Это активное боевое направление, где Вооруженные силы Украины пробуют наступательные действия», — сказал он.

До этого Лебедев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России ночью нанесли по Харькову восемь точечных атак. По его данным, в результате ударов были уничтожены два цеха, где производились дроны, а также один из оперативных штабов с украинскими военнослужащими. Кроме того, один из ударов пришелся по месту размещения иностранных военных. А в Балаклее, по предварительным данным, был ликвидирован узел управления украинскими беспилотниками.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска усилили натиск под Харьковом благодаря освобождению Суджи.

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