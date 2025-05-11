В Минске заявили, что белорусская армия в ближайшее время получит новые самолеты из РФ

Вооруженные силы Белоруссии скоро получат первые российские истребители Су-30СМ2. Об этом командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики генерал-майор Андрей Лукьянович сообщил в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, первая пара самолетов Су-30СМ2 поступит в Белоруссию уже в конце мая. Лукьянович отметил, что данные истребители обладают более совершенной авионикой и авиационными средствами поражения.

Командующий также рассказал, что, кроме самолетов Су-30СМ2, вооруженные силы республики также получат из России новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35М.

24 апреля секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в Белоруссии пока сохраняются угрозы, которые требуют размещения на территории страны ракетного комплекса «Орешник».

Ранее в Белоруссии организовали проверку боевой готовности военнослужащих.