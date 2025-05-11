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Военкор рассказал о массовой капитуляции военнослужащих ВСУ во время перемирия

Военкор Рожин сообщил о массовой капитуляции бойцов ВСУ во время перемирия
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Anatolii Stepanov/Reuters

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая предприняла попытку проникновения на территорию РФ в районе приграничного поселка Теткино, пропала без вести после авиаудара. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Борис Рожин со ссылкой на собственные источники и заявления украинских ресурсов.

«Через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался кратер — по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой», — написал он.

По его данным, украинские военные пытались прорваться вглубь территории России и даже изначально заявили о «контроле» над населенным пунктом Теткино. Такие данные преподносили украинские средства массовой информации.

До этого министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе перемирия четыре раза пытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей.

Ранее стало известно, что Украина более 9 тыс. раз нарушила режим перемирия огня.

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