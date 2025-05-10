БПЛА Пакистана атаковали Индию

Спустя несколько часов после начала режима прекращения огня средства ПВО (противовоздушной обороны) Индии обнаружили в воздушном пространстве пакистанские БПЛА, пишет The Times of India.

Как сообщает газета, в Джамму и Кашмире были слышны взрывы и сирены воздушной тревоги. В целях предосторожности власти обесточили несколько районов региона, а также штаты Пенджаб и Раджастхан.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что страны договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск). Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поблагодарил все страны, которые выступили посредниками в диалоге, однако заявил, что любая будущая агрессия со стороны Нью-Дели встретит жесткий ответ.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна вмешаться в конфликт Пакистана и Индии.