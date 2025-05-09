В Молдавии проходят торжественные марши Победы

Марши Победы проходят в разных городах Молдавии, несмотря на дождь. Об этом сообщает молдавский телеканал «Канал 5» в Telegram.

«В Кишиневе люди собираются в центре для участия в Марше памяти, невзирая на погоду и препятствия властей… В Бельцах стартовал Марш Памяти в честь 80-летия Великой Победы», — говорится в сообщении.

По данным канала, празднование в центре Гагаузской автономии, городе Комрате, поражает своей массовостью.

До этого партия социалистов (ПСРМ) Молдавии сообщала, что правоохранители останавливают автобусы с участниками «Бессмертного полка», которые едут в Кишинев.

Накануне правительство Молдавии отказало участникам акции «Бессмертный полк» и марша Победы в доступе на главную площадь Кишинева.

До этого лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович говорил, что 9 мая на главной площади Кишинева вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы. Там планируют развернуть так называемый «европейский городок» с участием президента Молдавии Майи Санду, членов правительства и представителей 21 посольства стран Евросоюза.

Ранее стало известно об угрозах учителям за участие в Марше Победы в Молдавии.