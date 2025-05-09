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Парад Победы прошел в Туле

Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина
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Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Парад Победы прошел в Туле на площади Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.

Колонна военной техники прошла от площади по проспекту Ленина до пересечения с улицей Пушкинской. В состав этой колонны вошло около 50 единиц техники, которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск и Росгвардии и выпускается на местных оборонных предприятиях.

Также в Москве начался парад Победы. Президент Российской Федерации Владимир Путин в присутствии зарубежных гостей поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее участники СВО прошли маршем на параде Победы в Москве.

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