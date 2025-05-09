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Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации

Парад Победы в Москве завершился пролетом «Русских витязей» и «Стрижей»

Пилотажные группы «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а также штурмовики Су-25 завершили парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Русские витязи» и «Стрижи» пролетели над Красной площадью. А штурмовики Су-25 замкнули парадный строй, раскрасив небо в цвета российского флага.

Кроме того, в параде впервые приняла участие колонна войск беспилотной авиации, которая представила беспилотники «Ланцет», «Герань», «Орлан» и «Шарпия».

В 2025 году проход техники традиционно открыл один из символов Победы — танк Т-34. По брусчатке Красной площади проследовали БТР-82А, ЗА-СпН «Титан», «Тайфун-K53949» («Феникс»), «Тигр-М», перспективный БМП «Курганец-25», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и мобильный ракетный комплекс «Ярс».

В параде на Красной площади впервые приняли участие образцы тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» и артиллерийские системы «Мальва».

Также по брусчатке главной площади столицы прошли участники специальной военной операции. В парадном строю находилось 20 Героев Российской Федерации, 44 Георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

Ранее глава «Уралвагонзавода» Потапов рассказал, что после участия в параде технику отправят в зону СВО.

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80 лет Победы
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