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Вологодский губернатор уточнил число дронов, сбитых над регионом

Филимонов: над Вологодской областью сбили один, а не два беспилотника
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MOD Russia/Global Look Press

Над территорией Вологодской области сбили один, а не два беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, в Череповецком районе уничтожен один БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:22 по московскому времени.

По данным главы региона, дрон был уничтожен на расстоянии порядка 5 км от череповецкой промышленной площадки.

Незадолго до этого Филимонов сообщил, что над регионом были сбиты два беспилотника. Организована работа экстренных служб, добавил он.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

В Кремле заявили, что Киев этими атаками демонстрирует свою склонность к террористическим действиям.

Ранее в Госдуме допустили «асимметричный ответ» на атаки БПЛА Украины.

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