Режим опасности БПЛА продлили в Ивановской области

В Ивановской области продлили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале Правительство региона.

«‎Режим опасности БПЛА в регионе продлен. Спецслужбы продолжают контролировать оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Жителей области просят быть внимательными и следить за оповещениями.

5 мая на территории Ивановской области объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Тульская область накануне налетам не подвергалась, однако этой ночью ее атаковали многократно. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Саранске был введен режим ЧС на фоне атаки беспилотников.