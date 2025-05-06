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В Москве продолжают отражать атаку украинских БПЛА

Собянин: ликвидированы еще два летевших к Москве беспилотника
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении, опубликованном в 22:05 мск.

6 мая Собянин заявил, что средства ПВО перехватили два украинских дрона, летевших на Москву. Мэр города выложил пост с соответствующим содержанием в 17:38 мск.

Примерно через час он опубликовал новое заявление, в котором говорилось о ликвидации еще одного беспилотника. Данный БПЛА также сбили, когда он летел в сторону российской столицы.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, Москва», обломки одного из уничтоженных украинских дронов обнаружили в подмосковном городе Ногинске. Нашедшие их жители сразу вызвали на место происшествия сотрудников экстренных служб.

Материал был дополнен видеозаписью, на которой запечатлены лежащие на автомобильной парковке фрагменты БПЛА. Обломки лишь чудом серьезно не повредили стоявшие здесь транспортные средства.

Ранее в одном из аэропортов Москвы экстренно сел пассажирский самолет, несмотря на угрозу атаки беспилотников.

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