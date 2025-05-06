Угроза БПЛА объявлена в Татарстане

В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные в приложении МЧС России.

«На территории Республики Татарстан объявлен режим «беспилотная опасность», а также в международных аэропортах Казань и Бегишево в Нижнекамске объявлен режим «угроза атаки беспилотных воздушных судов», — указано в сообщении приложения.

Информацию о временных ограничениях в аэропортах Казани и Нижнекамска также подтвердили в Росавиации — ограничения были введены с 05:40 мск. В соответствии с ними воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

В этот же день ограничения были введены в четырех аэропортах Московского авиационного узла: Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковском.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее сообщалось, что в России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов.