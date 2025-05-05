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Военблогер предупредил о главной атаке ВСУ на гарнизон российских военных

Подоляка предрек главную атаку ВСУ на российский гарнизон в курском Теткино
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Violeta Santos Moura/Reuters

За ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гарнизону российских военных в Теткино Курской области может последовать главная атака. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Блогер отметил, что украинские войска пытаются отрезать гарнизон от логистики.

«В рамках решения данной задачи с утра ВСУ был подорван мост дороги Званое — Теткино. И это пока явно не все. После ударов дронов, должна по логике последовать главная атака», — отметил он.

В свою очередь военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские военные знали о подготовке украинских войск к удару в направлении Теткино.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область вечером 4 мая. Сначала они атаковали курское приграничье FPV-дронами и артиллерией, а затем начали продвигаться в сторону границы с РФ от населенных пунктов в Сумской области Украины.

Ранее в сети появилось видео бегства бойцов ВСУ после попытки прорыва границы в Курской области.

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