Ликвидированный у границы с Курской области американский бронетранспортер Stryker будет трофеем для российской армии. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Америка поставляет две машины: Bradley — это боевая машина пехоты и Stryker — это БТР. Если Bradley на гусеницах, то БТР на колесах», — говорится в сообщении.

По его словам, это «серьезная техника», у которой есть современные средства защиты. Военный добавил, что данная БТР гораздо реже появляется в сводках, нежели тот же Bradley.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), высаженный на границе с Курской областью, малочисленный. По его словам, это политический провокационный жест, который был реализован для того, чтобы показать Западу, что Украина способна проводить подобные акции на территории России.

Ранее были раскрыты подробности новой попытки прорыва ВСУ в Курскую область.