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Полковник оценил численность высаженного на границе с Курской областью десанта ВСУ

Полковник Матвийчук назвал несерьезной численность ВСУ у Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), высаженный на границе с Курской областью, малочисленный. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Численность в 60 человек, о которых идет речь, совершенно несерьезная, это полроты», — заявил он.

По словам полковника, это политический провокационный жест, который был реализован для того, чтобы показать Западу, что Украина способна проводить подобные акции на территории России.

Военнослужащий добавил, что от общей численности в 60 человек у границы осталось порядка 30 солдат ВСУ. Он добавил, что потери украинской стороны бессмысленны и не несут за собой реальных военных целей.

Полковник подчеркнул, что у ВСУ мало людей, однако продолжение боевых действий — единственный способ выжить.

5 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что к попытке прорыва украинской армии в Курской области привлекли около 250 бойцов. Для передвижения они использовали более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы.

Ранее военный аналитик оценил вероятность размещения войск КНДР на границе РФ.

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