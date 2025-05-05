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В Литве рассказали о сопровождении самолетов РФ истребителями НАТО

Истребители НАТО в Литве в апреле пять раз сопровождали военные самолеты РФ
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, за апрель пять раз сопровождали военные самолеты России в воздушном пространстве у границ республики. Об этом сообщило минобороны Литвы, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что до 14 апреля сопровождение не выполнялось. После этого истребители поднимали в воздух для наблюдения за российскими самолетами по два раза в течение двух недель. Еще один случай сопровождения состоялся 29 апреля.

С 31 марта на литовской авиабазе по ротации разместили контингент ВВС Польши и Румынии на восьми F-16 Fighting Falcon.

В свою очередь, министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что полеты российских военных самолетов над Балтийским морем выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами.

До этого стало известно, что американский истребитель F-35 сопроводил бомбардировщик российских ВКС у Аляски. В США также заявили о наблюдавшейся активности в зоне противовоздушной обороны штата со стороны России.

Ранее в США заявили о беспомощности ВСУ перед новейшим российским бомбардировщиком.

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