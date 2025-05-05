В сети появилось видео бегства бойцов ВСУ после попытки прорыва границы в Курской области

Telegram-канал «Северный ветер» («СВ») опубликовал видео бегства бойцов ВСУ после попытки прорыва границы в Курской области.

На видеозаписи украинские военные бросают машину реанимирования и раненых сослуживцев и вчетвером на квадроцикле пытаются уехать вглубь Сумской области. Во время движения один из бойцов падает с квадроцикла.

Позже на видео появляются еще два бегущих украинских солдата. По ним ведут огонь военные группировки войск подразделения «Север».

До этого Telegram-канал «Северный ветер» сообщал, что в ходе попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область российскими войсками уничтожены две инженерные машины разминирования.

По данным канала, в окрестностях Теткино также уничтожены два украинских квадроцикла и боевая машина УР-77. Информация о потерях в личном составе ВСУ в сообщении не приводится.

5 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что к попытке прорыва украинской армии в Курской области привлекли около 250 бойцов. Для передвижения они использовали более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы.

Ранее военный аналитик оценил вероятность размещения войск КНДР на границе РФ.