ЦАХАЛ ударил по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля сообщила об ударе по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пусковым ракетным установкам палестинского движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Заряженные и готовые к запуску ракетные установки ХАМАС были поражены и уничтожены Армией обороны Израиля в районе Хан-Юниса. Пусковые установки были нацелены на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские военные зафиксировали несколько вторичных взрывов, указывающих на то, что установки были заряжены.

До этого портал Ynet сообщал, что израильский кабмин одобрил планы по расширению операции в секторе Газа, они подразумевают в том числе возможность оккупации региона.

На этом фоне один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявлял, что палестинское движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и сейчас ожидает действий со стороны Израиля.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».