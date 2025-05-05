Раскрыты подробности об уничтоженной при попытке прорыва в Курскую область технике ВСУ

В ходе попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область российскими войсками уничтожены две инженерные машины разминирования. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По данным канала, в окрестностях Теткино также уничтожены два украинских квадроцикла и боевая машина УР-77. Информация о потерях в личном составе ВСУ в сообщении не приводится.

5 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что к попытке прорыва украинской армии в Курской области привлекли около 250 бойцов. Для передвижения они использовали более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы.

По данным канала, ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область вечером 4 мая. Противник сначала атаковал курское приграничье FPV-дронами и артиллерией, после чего начал продвигаться в сторону границы с РФ от населенных пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи в Сумской области Украины.

Ранее российские военные прокомментировали слухи о захвате ВСУ поселка в Курской области.