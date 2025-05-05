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Подразделения группировки «Север» вывели из строя несколько танков ВСУ

Минобороны РФ: группировка «Север» за сутки уничтожила склад и три танка ВСУ
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РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» за минувшие сутки уничтожили три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и один склад с боеприпасами. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что подразделения Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам скопления личного состава и техники пяти бригад украинских войск. Цели находились в районе села Гранов в Харьковской области и недалеко от населенных пунктов Рясное, Великая Писаревка, Садки в Сумской области.

«Потери ВСУ составили <...> три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в ходе сражений бойцы «Севера» ликвидировали до 150 украинских солдат.

3 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВС РФ усилили натиск на Харьковском направлении после освобождения Курской области. Он назвал такое развитие событий «планомерным и закономерным», так как после освобождения приграничного региона у командования российских войск появилась возможность отправить находившиеся здесь отряды на другие участки фронта.

Ранее военные корреспонденты сообщили об ударе ВС РФ по Харькову.

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