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В Минобороны сообщили о количестве сбитых за сутки дронов

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили 123 БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 123 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, силами ПВО уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Также в Минобороны рассказали о поражении объектов украинской армии. Так, удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности и по складам боеприпасов.

До этого стало известно, что над российскими регионами сбили 26 беспилотников ВСУ за ночь. Над территорией Брянской области были уничтожены 17 дронов. Еще пять сбили над Калужской областью, а над территорией Московского региона — четыре.

Ранее эксперт объяснил, какие новшества могли появиться в российских дронах «Герань».

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