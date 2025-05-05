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Стало известно об атаках ВСУ на Белгородское приграничье

Морпехи 155-й бригады отражают попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Оператор FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Кедр» рассказал РИА Новости, что морпехи отражают попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область.

«Работаем сейчас в основном по целям в одном из населенных пунктов и близлежащих к нему лесополосах и роще. Большую часть отбили, однако они все же пытаются прорваться», — поделился боец.

Оператор FPV-дронов с позывным «Сынок» рассказал, что ВСУ пытаются прорваться в Краснояружском районе малыми группами по три — четыре человека.

«Наша разведка работает хорошо, оперативно нам передают информацию, и мы работаем по целям. Сейчас выбиваем их из рощ», — отметил «Сынок».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ ударили по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В результате этого налета в церкви был поврежден купол. Кроме того, беспилотник противника атаковал и припаркованную спецтехнику в селе Новая Деревня.

Ранее в белгородском селе мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.

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