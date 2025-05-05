В Симферополе пройдут учения по территориальной обороне

Учения подразделений территориальной обороны «‎Барс-Крым»‎ проводятся 5 мая в Симферополе. Об этом сообщает администрация города в официальном Telegram-канале.

«Сегодня, 5 мая в Симферополе состоятся учения подразделений территориальной обороны «‎Барс-Крым»‎, — сказано в сообщении властей.

В администрации города отметили, что целью является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.

Жителей Симферополя в администрации попросили отнестись с пониманием к происходящему, а также оказать содействие и сохранять спокойствие.

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил подготовку к масштабным совместным белорусско-российским военным учениям «Запад-2025», запланированным на осень текущего года. Глава государства заявил о подписании соответствующей директивы, отметив необходимость организации и проведения маневров на белорусской территории. Лукашенко подчеркнул, что решение о проведении учений принято совместно с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на текущую военную ситуацию.

После этого, в конце месяца, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия «что-то готовит» под видом военных учений в Белоруссии предстоящим летом. При этом он не стал вдаваться в подробности и оставил открытым вопрос, что это может быть.

Ранее в Литве начались международные учения НАТО.