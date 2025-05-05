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Украинский военкор заявил о посыпавшейся обороне ВСУ под Покровском

«Страна.ua»: оборона ВСУ под Покровском сыпется из-за плохого взаимодействия
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stranaua/Telegram

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) на трассе «Покровск-Константиновка» «сыпется» из-за плохого взаимодействия между частями и низкой концентрации сил. Об этом заявил украинский военкор Богдан Мирошников, передает «Страна.ua».

Сообщается, что ВС РФ продвинулись по этой трассе и вошли в Новую Полтавку. По мнению Мирошникова, наступление российских сил будет продолжаться до тех пор, пока не будет нормализована координация между частями ВСУ к северу от Константиновки и держащими оборону к западу от Мирнограда.

Также Мирошников отметил, что командование ВСУ, несмотря на «читаемую» концентрацию ВС РФ на этом фланге, направило основную часть войск на другой фланг, что усугубило ситуацию.

До этого российский военблогер Юрий Подоляка сообщил о начале штурма Покровска в ДНР войсками России. По его словам, подразделения штурмуют южную часть города, в частности микрорайоны Лазурный и Шахтерский.

Ранее Зеленский назвал самые горячие участки фронта.

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