В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

«В Херсоне были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится. В контролируемых Вооруженными силами Украины районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Также о взрывах в Херсоне сообщалось 2 мая.

1 мая представители пророссийского подполья сообщили, что украинские военные отбирают жилье у русскоязычного населения Херсона, сам город насильно заселяют людьми с Запада страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее уничтожение сразу двух установок HIMARS в Херсонской области попало на видео.