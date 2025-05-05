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Российские войска ударили по складу и ремонтной мастерской ВСУ в Краматорске

МО: ВС РФ поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую ВСУ в Краматорске
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами и ремонтной мастерской Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар был нанесен при помощи беспилотников «Герань-2». В результате были поражены склад и мастерская подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по пункту временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске, отметили в министерстве.

В конце апреля в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли удар по складу с боеприпасами 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Запорожской области. В заявлении уточнялось, что цель была поражена при помощи дрона «Герань-2».

Ранее эксперт объяснил, какие новшества могли появиться в дронах «Герань».

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