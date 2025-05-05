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В Орловской области объявили авиационную опасность

МЧС: в Орловский области объявлена авиационная опасность
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Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Орловской области объявлена авиационная опасность. Об этом со ссылкой на приложение МЧС России сообщает ТАСС.

В ведомстве призвали население региона проявлять бдительность.

5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

По информации британского журнала Economist, на вооружении украинской армии имеются сверхдальние беспилотные летательные аппараты, способные летать вглубь России. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров, отметило издание. В материале подчеркивается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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