Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Ивановской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Власти Ивановской области сообщили об угрозе атаки дронов
close
Inna Varenytsia/Reuters

На территории Ивановской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:11 по московскому времени.

Власти подчеркнули, что спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.

25 апреля Минобороны России сообщило, что над Ивановской областью был сбит один беспилотник. Для его уничтожения привлекались средства противовоздушной обороны.

По информации британского журнала The Economist, на вооружении украинской армии имеются сверхдальние беспилотные летательные аппараты, способные летать вглубь России. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров, отметило издание. В материале подчеркивается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами