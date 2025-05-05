Жителей Ивановской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Ивановской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:11 по московскому времени.

Власти подчеркнули, что спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.

25 апреля Минобороны России сообщило, что над Ивановской областью был сбит один беспилотник. Для его уничтожения привлекались средства противовоздушной обороны.

По информации британского журнала The Economist, на вооружении украинской армии имеются сверхдальние беспилотные летательные аппараты, способные летать вглубь России. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров, отметило издание. В материале подчеркивается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.