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«Поражает цель без отклонения даже на метр»: Иран запустил новую баллистическую ракету

Иран запустил новую баллистическую ракету с дальностью полета 1,2 тыс. км
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Global Look Press

Глава минобороны Ирана Азиз Насирзаде сообщил о запуске новой баллистической ракеты Ghassem Basir с дальностью полета 1,2 тыс. км, передает IRIB.

«Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS», — заявил министр.

В феврале французская газета Journal du Dimanche писала, что Тегеран может создавать ракеты с дальностью полета до 3 тыс. км, которые способны нести ядерные боеголовки. Издание делает вывод о разработке Ираном таких ракет на основании происшедшей утечки документов. Кроме того, согласно материалу, исламская республика якобы тайно создает ядерные боеголовки, которыми будет оснащена ракета-носитель «Каэм-100». Под руководством Корпуса стражей исламской революции модифицируют и версии ракет «Каэм-100» и «Каэм-105».

Ранее Иран показал российские С-300 на параде в честь Дня армии.

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