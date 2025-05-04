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Военкоры рассказали о «скале» из тел бойцов элитного полка ВСУ

Военкоры рассказали о скале из тел погибших солдат элитного полка ВСУ
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Roman Chop/AP

Солдаты батальона «Сибирские медведи» армии России столкнулись на линии боевого соприкосновения с бойцами 425-го элитного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Бешеные псы».

В публикации говорится, что после боя от военнослужащих украинской стороны осталась лишь «скала из тел». В ходе боя российские военные пробили оборонительные позиции полка, однако бойцы ВСУ не стали сдаваться в плен и вступили в бой с РФ.

«В итоге были полностью уничтожены, образовав собой «скалу» из трупов», — говорится в публикации.

До этого военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман сообщил, что морской пехотинец российской группировки войск «Север» во время боев за населенный пункт Горналь в Курской области в одиночку ликвидировал девять бойцов ВСУ.

4 мая вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил РФ нанес удар по опорному пункту украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ведомстве рассказали, что опорный пункт был атакован авиационными ракетами по разведанным.

Ранее военные уничтожили над Черным морем украинские ракеты Storm Shadow и «Нептун».

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