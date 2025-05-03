Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Над территорией Белгородской области уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дрон был сбит около 11:15 по московскому времени, отметили в ведомстве. Для его уничтожения привлекались дежурные средства противовоздушной обороны.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное. В результате детонации беспилотника произошло возгорание на куполах. Глава региона отметил, что благодаря оперативной и слаженной работе бойцов самообороны, распространение огня удалось остановить и предотвратить более серьезные последствия от пожара.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.