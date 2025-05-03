Иностранные военные, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывались домами мирных жителей Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на беженца.

«Артемовский террикон в другом районе, там, где мой дом, а мамин [дом] за балкой. Там насыпь. И они (иностранные военные — «Газета.Ru») там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи», — сказал беженец.

По его словам, иностранные военные располагались рядом с домами жителей. При этом они занимали позиции в районе железнодорожных путей, которые соединяли шахты города, отметил беженец.

В конце апреля российский штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» заявил, что в Донецкой народной республике, предположительно, уничтожили группу польских наемников. По его словам, военные были ликвидированы в районе Дзержинска.

Ранее военные ВС РФ нашли цех по сборке дронов в Дзержинске.