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Беженец обвинил иностранных военных в использовании жителей Дзержинска для прикрытия

РИА Новости: иностранные военные прикрывались домами мирных жителей Дзержинска
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Иностранные военные, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывались домами мирных жителей Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на беженца.

«Артемовский террикон в другом районе, там, где мой дом, а мамин [дом] за балкой. Там насыпь. И они (иностранные военные — «Газета.Ru») там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи», — сказал беженец.

По его словам, иностранные военные располагались рядом с домами жителей. При этом они занимали позиции в районе железнодорожных путей, которые соединяли шахты города, отметил беженец.

В конце апреля российский штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» заявил, что в Донецкой народной республике, предположительно, уничтожили группу польских наемников. По его словам, военные были ликвидированы в районе Дзержинска.

Ранее военные ВС РФ нашли цех по сборке дронов в Дзержинске.

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