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ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области

Сальдо: ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области вдоль Днепра
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об усилении обстрелов населенных пунктов региона, расположенных вдоль левого берега Днепра. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«С вчерашнего дня противник активизировал удары по прибрежным территориям Херсонской области. ВСУ сбрасывали боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных органов, а утром продолжили варварские обстрелы рынка в Алешках», — написал Сальдо.

По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру носят целенаправленный характер. Рынок в Алешках, пострадавший ранее, вновь подвергся удару, что привело к разрушениям и угрозе для жизни мирных жителей.

До этого Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов нанесли удары по центральному рынку в городе Алешки. По его словам, ВСУ атаковали населенный пункт примерно в 9:30 (совпадает с мск). В тот момент на рынке находилось большое количество людей, из которых ранения получили более 20 человек. Еще как минимум семь человек спасти не удалось.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ наносят удары по Алешкам, не давая медикам пройти к раненым.

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