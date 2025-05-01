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Российские силовики сообщили о колоссальных потерях в элитном отряде ВСУ

ТАСС: элитный отряд ВСУ несет колоссальные потери в Сумской области
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Evgeniy Maloletka/AP

Элитный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет колоссальные потери в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Элита ВСУ уже несет колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о шестом отряде сил специальных операций (ССО), который считается одним из самых боеспособных подразделений ВСУ.

Также он рассказал, что командование украинских войск продолжает использовать подразделения, созданные для диверсий в глубоком тылу, как обычную пехоту. За это, по словам источника, главком ВСУ Александр Сырский постоянно подвергается публичной критике со стороны действующих и бывших украинских спецназовцев, а также политиков, блогеров и военных экспертов.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что командование ВСУ отбирает телефоны у военных перед отправкой на позиции в Сумскую область. Родным и близким украинских бойцов устройства либо вовсе не возвращают, либо отдают обнуленными до заводских настроек. С мобильников удаляют всю информацию, которая может скомпрометировать командование.

Ранее бойцы ВСУ больше года строили дом командующему вместо службы.

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